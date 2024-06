video suggerito

Bacia in bocca un bambino che è al ristorante con i genitori: 48enne arrestato per violenza sessuale Violenza sessuale aggravata è il reato del quale dovrà rispondere un 48enne arrestato e portato in carcere, per aver baciato in bocca un bambino al ristorante, mentre era con i genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

174 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha baciato in bocca un bambino, che era con i genitori in un ristorante in zona Re di Roma nella Capitale. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato e portato in carcere un uomo di quarantotto anni per violenza sessuale aggravata. L'episodio è accaduto a metà giugno, secondo quanto ricostruito in sede d'indagine il bimbo si trovava insieme a sua mamma e a suo papà.

Si avvicina ad un bambino con i genitori e lo bacia in bocca

Secondo quanto ricostruito finora la famiglia stava mangiando al ristorante, un locale del quadrante Sud della città, quando improvvisamente l'uomo, una persona mai vista dalla coppia, si è avvicinato al tavolo e al piccolo e lo ha baciato in bocca. Il padre del bambino lo ha subito bloccato, facendolo allontanare subito da suo figlio e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine. Il bambino era visibilmenhte spaventato. Il tutto è accaduto davanti agli occhi increduli degli altri clienti del ristorante.

Il 48enne arrestato per violenza sessuale e portato in carcere

Sul posto, nel ristorante da dove è giunta la segnalazione, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto la denuncia e le informazioni utili sul quarantottenne per avviare le indagini. I poliziotti hanno inviato l'informativa alla Procura della Repubblica di Roma e hanno dato il via ad una rapida indagine, al termine della quale l'uomo è stato individuato e arrestato in breve tempo. Gli investigatori del Distretto San Giovanni lo hanno portato in carcere, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.