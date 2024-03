Azzannata dal cane di una senza tetto: paura in centro a Roma Una donna è stata azzannata alle gambe da uno dei tre cani di un senza fissa dimora in via del Tritone, pieno centro storico di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Stando a quanto riporta il Messaggero, una donna è stata azzannata alle gambe da uno dei tre cani di un senza fissa dimora in via del Tritone, pieno centro storico di Roma. Momenti di paura per una signora di circa 50 anni che, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze. La donna sarebbe stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. I cani saranno adesso sottoposti agli esami veterinari per verificare il loro stato di salute.

Ha raccontato la vittima dell'aggressione ai vigili urbani intervenuti sul posto: "Stavo camminando a passo spedito, ma c’era parecchia gente sul marciapiede, famiglie e turisti. Forse ho fatto un movimento veloce che ha indispettito uno dei cani che mi ha morso".

Sempre secondo quanto riporta il Messaggero, non è la prima volta che quegli animali, tre meticci, due di taglia grossa e uno più piccolo, hanno creato problemi. Martedì scorso, infatti, avrebbero spaventato una bambina che camminava per mano con la mamma, abbaiando e ringhiando. I commessi di un negozio di abbigliamento di via del Tritone hanno spiegato: "In realtà crediamo che i cani lo facciano per un senso di protezione verso il padrone che si siede o si sdraia lungo il marciapiede quando dei passanti si avvicinano troppo, fatto sta che almeno due degli animali spesso hanno la museruola".

Il senza tetto è un italiano di circa 40 anni, che tutte le sere viene aiutato dai volontari della Croce Rossa, che gli portano del cibo. Tutte le notti dorme in un giaciglio in via del Tritone, insieme ai suoi cani. "Quando piove, il ragazzo tira da una parte all’altra della vetrina un telone di nylon che copre sia lui che i cani, trasformando il giaciglio in una sorta di casupola. Purtroppo molto maleodorante".