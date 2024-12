video suggerito

Aveva trasformato una normale bici in un potente motorino elettrico: fermato in centro a Roma Un ingegnoso ragazzo di ventuno anni aveva trasformato una normale bici in un mezzo elettrico veloce e, purtroppo per lui, illegale. Fermato mentre sfrecciava su via dei Fori Imperiali è stato multato e il mezzo sequestrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una pattuglia di motociclisti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale stava svolgendo il suo quotidiano servizio di controllo, quando i due caschi bianchi hanno notato uno strano veicolo sfrecciare tra turisti e passanti su via dei Fori Imperiali. Subito si sono messi all'inseguimento fermando una strana bicicletta. I vigili hanno appurato che si trattava di un mezzo modificato: il giovane aveva acquistato un normale bicicletta su internet e poi l'aveva adattata alle sue "esigenze". Sulla bicicletta aveva montato infatti due batterie trasformandolo in un veicolo a trazione elettrica, in grado di muoversi generando una potenza tre volte superiore a quella consentita secondo i limiti di legge.

Una bici dunque, ma in grado di andare alla velocità quasi di un motorino, tanto che per i vigili si tratta di un mezzo "assimilabile a un ciclomotore". Il ventunenne si è visto così porre il suo prezioso e modificatissimo mezzo di trasporto sotto sequestro. È stato inoltre multato per non viaggiare su un mezzo privo di immatricolazione, senza targa targa né carta di circolazione, senza casco né patente.

Il giovane, decisamente ingegnoso, non aveva forse pensato alle conseguenze di modificare quella normale bici fino a renderla irriconoscibile e soprattutto non a norma, visto anche l'investimento in tempo e denaro per realizzare il suo mezzo artigianale. Purtroppo per lui però girare con un mezzo simile non è consentito e sarà costretto ora a pagare le multe, oltre che a rinunciarvi.