video suggerito

Automobile va a fuoco durante il rifornimento dal benzinaio: conducente estratta dalle fiamme, è grave Si trovava al posto di guida quando la sua automobile è andata a fuoco, subito dopo il rifornimento dal benzinaio: estratta dalle macerie, è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'automobile andata a fuoco al distributore di benzina.

Stava mettendo la benzina in via Tiburtina, all'altezza del civico 1641 quando l'automobile è andata a fuoco. È successo nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno 2024, verso le 14.30. Alla guida dell'automobile andata a fuoco una donna: si trova in condizioni gravissime.

Lo scoppio e il rogo: automobile in fiamme

Stava ultimando le operazioni di rifornimento carburante all’interno di un distributore di benzina quando l'automobile ha iniziato a prendere fuoco. Paura in via Tiburtina dove, non appena scattato l'allarme, nel primo pomeriggio di oggi, sono arrivati immediatamente i caschi bianchi. All'interno dell'abitacolo, al posto di guida, si trovava una donna, una cinquantanovenne.

Come sta la donna al volante

Non appena scattato l'allarme sono subito arrivati i soccorsi. Oltre ai vigili urbani, hanno raggiunto il luogo dell'incendio anche i vigili del fuoco e gli operatori del personale sanitario. La donna che si trovava alla guida, che poi si è scoperto essere una cinquantanovenne, è stata estratta dal mezzo in fiamme. Si trova in condizioni gravissime. Poi è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove si trova il centro grandi ustioni. Si trova ancora nel nosocomio, sottoposta alle cure di medici e infermieri.

La dinamica dell'incendio

Sul posto, come anticipato, sono arrivati gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono loro che hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di ricostruire l'accaduto e cercare di chiarire le cause del terribile incidente. Per farlo, per prima cosa, hanno posto sotto sequestro l'automobile. Ma gli accertamenti sono ancora in corso.