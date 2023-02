Autobus a fuoco, scatta l’antincendio ed è panico fra i passeggeri. Ma è un falso allarme (VIDEO) La polvere del sistema antincendio viene scambiata per fumo, ma nessun autobus è andato in fiamme e la vettura resta a disposizione.

A cura di Beatrice Tominic

Sono tornati i flambus, gli autobus che prendono fuoco nelle strade della capitale? Stavolta è toccato ad un mezzo della linea 80, che collega la zona di Porta di Roma alla centrale piazza Venezia. La vettura, proprio mentre stava attraversando una delle vie più centrali della capitale, a circa metà di via del Tritone, la strada che unisce via Veneto a via del Corso; da cui nasce piazza San Silvestro e che collega piazza Barberini alla zona dello shopping, a pochi passi dai grandi palazzi delle istituzioni, è stata avvolta completamente dal fumo. Eppure, stavolta, non si tratta di fiamme.

Il falso allarme

Sebbene dal video condiviso sui social network possa sembrare che si sia trattato di un incendio, in realtà non c'è stato alcun incendio. Come fanno sapere da Atac, infatti, quello che sembra fumo è soltanto una polvere utilizzata dal sistema per estinguere le prime scintille. È successo nella mattina di ieri, lunedì 13 febbraio 2023: l'allarme, scattato probabilmente a scopo precauzionale, potrebbe essere partito a seguito di un falso contatto.

Paura a bordo

La paura a bordo è stata tanta: non appena scattato l'allarme, il conducente del bus ha fermato il mezzo ed è sceso dalla cabina di guida. L'autista, armato di estintore, una volta fuori dal veicolo, ha iniziato a girare intorno al mezzo, alla ricerca delle fiamme da spegnere. Nel frattempo anche i passeggeri sono scappati per strada, scendendo dal bus: persino i passanti che stavano camminando sul marciapiede, lungo la strada, alla vista della nube si sono allontanati di fretta credendo che fosse fuoco.

Fortunatamente, stavolta, è stato un falso allarme: nessuna persona è rimasta coinvolta e la vettura interessata resta in servizio.