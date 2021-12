Auto travolge un uomo a Torrespaccata: Fabio muore a 53 anni in ospedale dopo ore d’agonia Fabio Mastrogiacomo è morto a 53 anni in un incidente lungo via dei Romanisti in zona Torrespaccata. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto e il decesso è sopraggiunto dopo alcune ore in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Non ce l'ha fatta Fabio Mastrogiacomo, il cinquantatreenne investito da un'auto in viale dei Romanisti in zona Torrespaccata a Roma lo scorso 1 dicembre. Trasportato in codice rosso con l'ambulanza al pronto soccorso, è morto in ospedale dopo alcune ore d'agonia, a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con la vettura, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo. Il conducente dell'auto come da prassi in casi come questi ora è indagato per omicidio stradale. Sulla vicenda lavorano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti per i rilievi scientifici con il VI Gruppo Torri. La salma è sottoposta ad autopsia, per chiarire le cause esatte che hanno portato al decesso. Terminate le verifiche riceverà il nulla osta e sarà riconsegnata alla famiglia, in attesa dei funerali per dargli l'ultimo saluto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente, Fabio era molto conosciuto in zona e i cittadini lo hanno salutato con tanti messaggi di cordoglio comparsi su Facebook.

L'incidente a Torrespaccata

Il sinistro che ha visto coinvolto Fabio Mastrogiacomo è avvenuto nel tardo pomeriggio. L'uomo al momento in cui si sono verificati i drammatici fatti che hanno portato alla sua morte si trovava a piedi in strada e stava camminando nella periferia Est della Capitale quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha travolto, ferendolo gravemente. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto in breve tempo il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato all'ospedale San Giovanni Addolorata. Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle ferite, ma il cinquantatreenne è deceduto alcune ore dopo a seguito di inevitabili complicazioni e ad un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. In corso le verifiche per stabilire le responsabilità a carico dell'automobilista. I residenti avevano già segnalato in passato la pericolosità della strada, lungo la quale sono avvenuti precendenti mortali e avevano chiesto l'intervento delle istituzioni.