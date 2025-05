video suggerito

Auto travolge ragazzina di 13 anni in monopattino: elitrasportata al Bambino Gesù Paura a Ostia, dove un'automobile ha travolto una ragazzina di 13 anni mentre si trovava in monopattino. Elitrasportata d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù.

A cura di Beatrice Tominic

Terribile incidente ad Ostia, nel litorale romano, nel corso del tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 maggio 2025, quando una ragazzina di 13 anni è stata investita da un'automobile mentre si trovava in monopattino. Paura dopo lo scontro. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i soccorritori del 118 che hanno elitrasportato la tredicenne al Bambino Gesù.

La dinamica dell'incidente di Ostia: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 19 di giovedì 22 maggio 2025, a Ostia, nel litorale della capitale. La ragazzina in monopattino e l'automobile che l'ha investita si trovavano lungo via dell'Idroscalo. L'incidente è avvenuto nei pressi di piazza dei Piroscafi. A travolgere la ragazzina, che si trovava in monopattino, un'Opel Corsa che stava procedendo lungo la strada.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati caschi bianchi e soccorritori per prendere in carico nel minor tempo possibile la tredicenne.

L'arrivo dei soccorsi e degli agenti

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare che hanno svolto i rilievi sul tratto interessato dall'incidente e che si sono concentrati sulle operazioni per consentire atterraggio e decollo dell'eliambulanza che quelle per la viabilità del tratto di strada.

Come sta la ragazzina di 13 anni investita

Una volta arrivati sul posto i soccorritori del pronto soccorso sanitario del 118, infatti, viste le condizioni in cui si trovava la ragazzina hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza che potesse trasportarla d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni inizialmente sono state considerate piuttosto critiche. Una volta arrivata nel nosocomio è stata stabilizzata e non si troverebbe in pericolo di vita, per fortuna.