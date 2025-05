video suggerito

Auto travolge i tavoli di un ristorante: 5 feriti, tra i clienti una donna incinta all’ottavo mese Tragedia sfiorata ieri sera nel quartiere Trieste di Roma, dove una donna di 86 anni ha perso il controllo alla guida dell’auto ed è finita contro i tavoli all’aperto di un ristorante. Cinque le persone ferite, tra i presenti anche una donna all’ottavo mese di gravidanza. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Cinque persone ferite è il bilancio di un incidente avvenuto ieri, quando un'anziana ha perso il controllo alla guida ed è finita con l'auto contro i tavoli all'aperto del roistorante La Mora nel quartiere Trieste a Roma. Una tragedia sfiorata quella che si è verificata intorno alle ore 22 di ieri, sabato 10 maggio. Al volante della macchina c'era una donna di ottantasei anni. Nessuno dei feriti fortunatamente da quanto si apprende rischia di morire.

Tra le persone sedute ai tavoli una donna incinta all'ottavo mese

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti il ristorante era molto affollato essendo sabato. Una serata tiepida di primavera, che i clienti del locale hanno scelto di trascorrere mangiando all'aperto. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto ha sbandato ed è finita contro i tavoli che si trovavano posizionati sul marciapiede.

Alla guida della macchina c'era appunto l'anziana. Tra le persone sedute ai tavoli c'era anche una donna all'ottavo mese di gravidanza insieme al marito e ad un altro figlio piccolo, che all'AdnKronos ha detto con le lacrime agli occhi per la paura "siamo vivi per miracolo". L'auto infatti ha attutito la corsa contro i tavoli e si è fermata prima di raggiungerli.

Cinque i feriti trasportati in ospedale, nessuno rischia di morire

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso. A rimanere ferite cinque persone, che sono state prese in carico dai paramedici e trasportate in ospedale, per le cure del caso. Fortunatamente non rischiano di morire.

Un incidente che non ha avuto risvolti gravi, ma che sarebbe potuto culminare in tragedia. Per le operazioni di soccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Presenti per gli accertamenti gli agenti, che hanno svolto le verifiche di rito e ascoltato alcune persone. Al vaglio la responsabilità dell'automobilista, da chiarire le cause del sinistro.