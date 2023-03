Auto travolge e uccide una donna a Ottavia mentre attraversa la strada Ennesima tragedia sulla strada a Roma in zona Ottavia, dove un’auto ha travolto e ucciso una 69enne mentre attraversava viale Esperia Sperani.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una donna di sessantanove anni è morta dopo essere stata investita in viale Esperia Sperani in zona Ottavia a Roma. Il sinistro è avvenuto nella serata di domenica 12 marzo nel quadrante Nord della Capitale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 19 quando la donna stava attraversando la strada, pare – ma la dinamica è ancora tutta da accertare – che camminasse sulle strisce pedonali quando un'auto Smart fortwo l'ha investita all'altezza del civico 84.

Alla guida della macchina c'era un ragazzo di diciannove anni, che si è fermato a prestare soccorso, in attesa che arrivasse il personale sanitario in ambulanza. Non sono ancora chiare le cause dell'investimento sulle quale c'è ancora da far luce, se non l'abbia vista, se era distratto dal telefono oppure se la donna si sia mossa all'ultimo momento. Sul luogo del sinistro sono giunti i paramedici, ma per la donna deceduta praticamente sul colpo, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Il conducente dell'auto in stato di chock per l'accaduto è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Filippo Neri.

I medici una volta arrivato al pronto soccorso l'hanno sottoposto agli accertamenti necessari al suo stato di salute e come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue, i cui risultati non sono ancora stati resi noti. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Montemario, che hanno svolto le verifiche necessarie e hanno ascoltato alcune persone. Indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma della donna è stata rimossa e trasferita all'obitorio del Policlinico Agostino Gemelli, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.