Auto travolge e uccide 34enne, camminava sul marciapiede per mano con il figlio di 8 anni

La 34enne travolta e uccisa da un’auto a Fiumicino al momento dell’incidente camminava sul marciapiede per mano con il figlio di 8 anni. Erano diretti verso casa quando una Smart l’ha investita, il bambino è rimasto illeso.

Immagine di repertorio

La donna di trentaquattro anni travolta e uccisa da un'auto in via Redipuglia a Fiumicino al momento dell'incidente stava camminando lungo uno stretto marciapiede tenendo per mano suo figlio di otto anni. Per S.B. non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, mentre il bambino fortunatamente è rimasto illeso. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia locale di Fiumicino, che hanno svolto i rilievi scientifici coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. L'automobilista, un trentaseienne, è stato denunciato per omicidio stradale e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente era sera, mamma e figlio stavano camminando a Isola Sacra diretti verso casa quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, una Smart ha centrato la donna davanti a suo figlio. L'impatto è stato violento, la trentaquattrenne è stata sbalzata per diversi metri finendo sull'asfalto. Il conducente subito dopo aver investito la donna si è fermato a prestarle soccorso, in attesa dell'arrivo dei sanitari. L'auto invece fortunatamente non ha ferito il bambino, che però purtroppo ha assistito alla drammatica scena.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento subito si è attivata la macchina dei soccorsi e sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. I sanitari hanno provato a rianimare la donna, purtroppo senza esito. Il bambino è stato affidato ai famigliari. Terminate le verifiche sul luogo dell'incidente la salma della donna è stata tarsferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia. L'automobilista è indagato per omicidio stradale, un atto dovuto, per consentire lo svolgimento delle indagini. I residenti in passato avevano già segnalato la strada scarsamente illuminata, molto pericolosa da attraversare specialmente con il buio.