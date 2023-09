Auto si schianta contro scooter, feriti lo sceneggiatore dei Cesaroni Fabio Di Ranno e la figlia Lo scontro sulla Tuscolana ieri pomeriggio: l’auto è scappata via senza prestare soccorso. In sella alla moto lo sceneggiatore Di Ranno e la figlia, fortunatamente non sono gravemente feriti.

A cura di Beatrice Tominic

Un'automobile pirata si è schiantata contro un motorino nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 settembre 2023. Il sinistro è avvenuto lungo via Tuscolana, nel quadrante est della Capitale. L'automobile, dopo lo scontro, è scappata senza prestare soccorso, come riporta la Repubblica. In sella alla moto, investita dalla vettura, Fabio Di Ranno, musicista e sceneggiatore di film e serie televisive, fra cui quella i Cesaroni e la figlia diciottenne.

L'arrivo dei soccorsi

Ad aiutare i due, invece, sono arrivati in breve tempo gli altri automobilisti che hanno allertato i soccorsi. Una volta sul posto, gli operatori del personale sanitario hanno trasferito Di Ranno, noto anche con lo pseudonimo Biro Fandonia, nel vicino ospedale Vannini, a meno di dieci chilometri di distanza dal luogo del sinistro. Una volta trasportato al pronto soccorso, i medici e gli infermieri lo hanno curato: ha riportato una frattura al polso destro. Per la figlia, fortunatamente, soltanto qualche graffio.

La dinamica dell'incidente

Oltre al personale sanitario del 118, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli agenti per gli accertamenti di rito. Secondo le prime informazioni, lo scooter stava viaggiando a velocità moderata sulla sinistra quando l'automobile ha iniziato a stringerlo. Nonostante il clacson suonato più volte, l'automobile non si è allontanata e si è scontrata con il motorino, che è caduto a terra.

L'appello di Di Ranno

Dopo quanto accaduto, lo sceneggiatore ha lanciato un appello per rintracciare l'automobilista responsabile dell'incidente: "Stiamo cercando testimoni per identificarlo", dicono dalla famiglia dello sceneggiatore. Sarebbero alla ricerca di un uomo sui 40 anni con capelli e barba brizzolati che guidava senza occhiali, indossando un cappello.