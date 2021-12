Auto si ferma sui binari della linea Roma-Velletri e viene travolta da un treno: illesa la conducente Un’auto è stata travolta da un treno sulla linea ferroviaria Roma-Velletri dopo essere rimasta incastrata a un passaggio a livello. Illesa la donna al volante, riuscita a mettersi in salvo per un soffio.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 18.00 di ieri – venerdì 3 dicembre – sulla linea ferroviaria Velletri-Roma. Erano circa le 18.00 quando un'auto in transito al passaggio a livello all'altezza di Lanuvio, è rimasta in panne proprio sui binari. La donna al volante, una signora di 66 anni, ha sterzato per evitare un'auto proveniente dal senso di marcia opposto, rimanendo incastrata.

Momenti di terrore per la donna al volante

La conducente ha provato a far ripartire la vettura senza successo fino al sopraggiungere di un treno regionale. A quel punto, terrorizzata, non ha potuto far altro che fuggire dall'abitacolo della sua macchina, riuscendo a mettersi in salvo per un soffio grazie all'aiuto anche di altri automobilisti. Il macchinista ha frenato ma non è riuscito a evitare l'impatto con la Renault Clio posta di traverso sulla carreggiata.

Lunghe le operazioni di soccorso e rimozione

La Clio è stata distrutta dall'impatto del treno che l'ha trascinata in avanti di circa 400 metri prima di riuscire a fermare del tutto la sua marcia. Da quanto si apprende nessuno dei passeggeri è rimasto ferito nelle brusche operazioni di frenata, ma il traffico ferroviario è stato necessariamente interrotto per consentire quelle che sono state le lunghe e difficoltose le operazioni di rimozione del mezzo incidentato. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto sezionare l'automobile e poi issarle sul piano stradale, un lavoro che è durato diverse ore fino al ripristino del normale traffico ferroviario. Sul posto anche il personale sanitario del 118, le forze dell'ordine e il personale di Trenitalia.