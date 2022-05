Auto scorta si scontra con uno scooter a piazzale Clodio: grave 46enne Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. L’uomo ferito è ancora ricoverato in prognosi riservata.

Si trova ancora in prognosi riservata l'uomo di 46 anni che mercoledì sera è rimasto coinvolto in un incidente con l'auto scorta di un magistrato, nei pressi di piazzale Clodio. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i vigili urbani stanno continuando le indagini sul sinistro, vagliando le varie ipotesi che potrebbero aver portato i due mezzi a scontrarsi. Non è escluso, riporta sempre il quotidiano, che l'auto scorta sia passata con il rosso. Secondo alcuni testimoni, infatti, il 46enne a bordo dello scooter Sh300 sarebbe passato con il semaforo verde quando ha impattato con la Lancia Thema blindata. Il conducente dell'auto, come da protocollo in caso di incidenti, si sarebbe allontanato a bordo di un'altra auto blindata. Prima però, avrebbe chiamato i soccorsi.

Le condizioni dell'uomo a bordo dello scooter sono gravi, è ancora ricoverato in prognosi riservata. Dopo l'incidente è stato portato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale, dove si trova tuttora. Le sue condizioni hanno preoccupato immediatamente i soccorritori, che hanno deciso di portarlo d'urgenza al nosocomio, senza perdere tempo. Da valutare anche lo stato del traffico in quel momento: mercoledì scorso proprio a piazzale Clodio era stato organizzato un parcheggio per i tifosi diretti allo stadio Olimpico per vedere la finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord a Tirana. Il traffico, quindi, era congestionato, e bisognerà vedere se anche questo ha avuto un ruolo nello scontro tra lo scooter e l'auto blindata. I vigili hanno sequestrato entrambi i mezzi per ulteriori accertamenti.