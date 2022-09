Auto investe mamma e bimbo di sette mesi nel passeggino: soccorsi in codice rosso Momenti di paura per mamma e figlio di sette mesi in passeggino, investiti da un’auto lungo via Casale di San Basilio. Trasportati in ospedale con codice rosso, non rischiano la vita.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna con il suo bambino di sette mesi sono stati investiti da un'auto lungo via Casale di San Basilio a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 6 settembre, nella periferia Est della Capitale. A rimanere coinvolti sono una trentaquattrenne originaria della Nigeria e il suo piccolo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine erano circa le ore 9, mamma e figlio stavano attraversando all'altezza dell'incrocio con via Tiburtina. La donna spingeva il passeggino all'interno del quale era seduto il bambino. Improvvisamente è arrivata un'auto che ha investito la donna, la quale alla vista della macchina che si muoveva verso di loro, ha cercato di salvare il piccolo.

Subito dopo l'urto l'automobilista è sceso dalla vettura e si è fermato a prestare i primi soccorsi, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza con la richiesta d'intervento urgente, in quanto nell'investimento era rimasto coinvolto anche un bambino, è arrivato in breve tempo il personale sanitario. Data la dinamica entrambi sono stati presi in carico dai paramedici e trasportati in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Arrivati al pronto soccorso sono stati affidati ai medici, che li hanno sottoposti alle cure del caso. Da quanto si apprende fortunatamente nessuno dei due ricoverato in ospedale rischierebbe di morire. Presenti sul luogo del sinistro gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da accertare eventuali responsabilità a carico del conducente, che rischia una denuncia per lesioni. Gli agenti hanno anche ascoltato alcuni testimoni.