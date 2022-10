Auto investe mamma e bimbo di due anni in passeggino: il piccolo trasportato al Bambino Gesù Sono stati investiti ieri all’ora di pranzo. Dopo un primo controllo al Pronto Soccorso, il piccolo è stato trasferito all’ospedale pediatrico romano.

A cura di Beatrice Tominic

Quando è avvenuto l'incidente si trovava nel suo passeggino. Un bimbo di due anni e la mamma, che stava spingendo il passeggino, sono stati investiti da un'automobile nella giornata di ieri. I due stavano attraversando la strada nella zona riservata al passaggio pedonale. È successo a Lariano, comune sui Castelli Romani, ieri all'ora di pranzo. L'incidente, come scrive la testata Castelli Notizie.it, è avvenuto alle ore 13 in via Tevere, la strada che collega la rotatoria di via Roma a via di Colle Cagioli.

La dinamica dell'incidente

Ad investirli una Dacia Duster guidata da un uomo di 55 anni che, non appena si è accorto di quanto accaduto, ha immediatamente allertato i soccorsi e ha aspettato sul luogo dell'incidente. In breve tempo sono arrivate le forze dell'ordine. I carabinieri della stazione locale hanno svolto i rilievi per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: sono stati poi raggiunti da alcuni agenti della Polizia Locale che hanno immediatamente provveduto a regolare la circolazione nella zona in un centro di snodo importante nella cittadina di Lariano e in un orario particolarmente trafficato.

I soccorsi per mamma e figlio

Molte le persone presenti nella zona al momento del sinistro, anche a causa dell'orario di uscita dalla scuola e la presenza del vicino Istituto Comprensivo di Lariano, in via Urbano IV, frequentato da bambini della scuola dell'infanzia, delle elementari e delle medie.

Leggi anche Bimbo di dieci anni rimane incastrato tra le rocce con la sua canoa: salvato

Il bimbo di due anni e la sua mamma sono stati prontamente trasportati al Pronto Soccorso a bordo dell'ambulanza dove sono stati sottoposti agli accertamenti di rito. La mamma è stata medicata all'Ospedale di Velletri, mentre per il piccolo si è reso necessario il trasferimento all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.