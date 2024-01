Auto investe 12enne e scappa, l’appello della mamma: “Aiutatemi a trovare il pirata della strada” Un ragazzino di 12 anni è stato investito a Monteverde mentre stava andando a scuola. “L’auto non si è fermata – scrive in un appello la mamma – Aiutatemi, vicino alle scuole non deve più accadere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È stato investito nella mattina di mercoledì scorso, 17 gennaio 2024, nel quartiere di Monteverde, poco prima dell'ingresso a scuola. Un ragazzino di 12 anni stava attraversando la strada sulle strisce all'altezza di via Val Tellina quando è stato investito da un'automobile che poi si è data alla fuga. Per rintracciare l'auto, la mamma del ragazzino ha diffuso un appello sui social: "Cerchiamo una Fiat Punto di colore nero, stava passando a velocità moderata quando ha investito mio figlio a Monteverde, all'altezza del tabaccaio di via Val Tellina poi è ripartita senza prestare soccorso – ha scritto la donna – Se qualcuno ha visto o ha fotografato la targa, mi contatti in privato".

L'incidente a Monteverde mercoledì mattina

L'ha investito ed è fuggita: dell'automobile, come precisa la madre del dodicenne, una Fiat Punto di colore nero, non si hanno avuto tracce. Sembra essersi dileguata nel nulla. Non appena si sono accorti di quanto era accaduto, dopo il sinistro, alcuni passanti, come racconta il Messaggero, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario del vicino ospedale San Camillo che hanno preso in cura il ragazzino trasportandolo in ambulanza, insieme alla madre, nel pronto soccorso pediatrico. Una volta arrivati nella struttura sanitaria le ferite riportate dal ragazzino sono state valutate con un codice verde.

Le indagini in corso

Sul posto, invece, è arrivato il gruppo Monteverde della Polizia Locale: gli agenti si sono immediatamente messi alla ricerca dell'auto pirata e ha aperto le indagini sull'accaduto. "Le autorità sono già state allertate perché un fatto così grave in prossimità di una scuola non accada più", ha precisato la donna nel suo appello, preoccupata perché in quella zona si trovano numerosi istituti che ospitano bambini e ragazzi di ogni età, dall'asilo, fino alle superiori.