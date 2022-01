Autista Atac trovato morto dalla moglie nella sua stanza: ipotesi soffocamento, indagini in corso L’uomo si trovava in una stanza separata dal resto della famiglia perché positivo al coronavirus. A lanciare l’allarme è stata la moglie, che lo ha trovato morto in camera.

A cura di Natascia Grbic

Un autista dell'Atac di 42 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione di Torpignattara a Roma nella serata di mercoledì. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia: il sospetto, infatti, è che sia stato soffocato e che non sia deceduto di morte naturale. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera. Oggi si terrà l'autopsia del medico legale sul corpo del 42enne all'Istituto di medicina legale del Verano, che servirà a chiarire se l'uomo sia deceduto per soffocamento oppure per cause naturali. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica per raccogliere eventuali prove e tracce nella stanza dove si trovava l'uomo.

Secondo le prime informazioni, l'uomo è stato trovato privo di vita nel suo letto la mattina dalla moglie, che dormiva in un'altra stanza dell'abitazione insieme alla figlia. Sembra infatti che il 42enne fosse risultato positivo al coronavirus e che si fosse così isolato in un'altra stanza per evitare di contagiare anche la moglie e la figlia. L'allarme è stato lasciato dalla donna, che ha chiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto, oltre agli operatori dell'Ares 118, anche gli agenti del commissariato di Torpignattara per indagare sull'accaduto. Inutile ogni tentativo di rianimazione: il 42enne era già morto e non è stato potuto fare altro che constatarne il decesso. Ma, secondo quanto risulta dal primo esame esterno, sarebbe deceduto per soffocamento. Da qui il sopralluogo della Scientifica nella camera da letto per raccogliere eventuali prove e tracce che possano aiutare a ricostruire la vicenda.