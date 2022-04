Autista Atac salva ragazza dallo stupro: ferma il bus, chiude le porte e chiama la polizia Il responsabile è stato bloccato, ammanettato e ora dovrà rispondere delle pesanti accuse di violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Enrico Tata

Un autista Atac ha salvato una ragazza dallo stupro. Ha fermato subito il bus, ha chiuso le porte per impedire che l'uomo potesse scappare e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Grazie al conducente, gli agenti di polizia intervenuti sul posto sono riusciti ad arrestare in flagrante il responsabile della tentata violenza.

L'episodio è avvenuto ieri alla periferia sud di Roma

L'episodio è avvenuto ieri, riporta il quotidiano La Repubblica, a bordo di un autobus della linea 788 dell'Atac, che parte da Tor Pagnotta e arriva in via della Magliana, periferia sud di Roma. Il fatto è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 12: stando a quanto si apprende, un uomo di 42 anni ha molestato una ragazza di 28 anni. L'aveva già seguita e importunata per strada, poi era salito insieme a lei sul mezzo pubblico, ordinandole di sedersi affianco a lui. Al rifiuto di lei, il 42enne le è saltato addosso. Il conducente del bus ha visto la scena e ha fermato immediatamente il mezzo in via degli Astri, ha chiuso le porte per impedire la fuga dell'uomo e ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate alcune volanti dei commissariati Colombo e Tor Carbone. Appena ha visto gli agenti salire, l'uomo si è scagliato contro di loro e un poliziotto è rimasto ferito non gravemente. È stato bloccato, ammanettato e ora dovrà rispondere delle pesanti accuse di violenza sessuale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, mamma di un bambino piccolo che fortunatamente era rimasto a casa, è stata accudita dai poliziotti poiché era in stato di shock, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi.