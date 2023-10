Attraversa la strada sulle strisce e viene investita: 70enne in codice rosso È accaduto ieri a Tor Bella Monaca, in via Acquaroni, dove una donna di 70 anni che stava attraversando la strada sulle strisce è stata travolta da un’auto in transito.

A cura di Beatrice Tominic

Stava attraversando la strada sulle strisce, quando è stata travolta da un'automobile in transito. L'incidente è avvenuto a Tor Bella Monaca, nel quadrante est della capitale, a poca distanza dalla fermata della metropolitana di Grotte Celoni. Una donna sulla settantina, in via Acquaroni, stava attraversando la strada quando è stata falciata da un'automobile in corsa, una Dacia Duster al cui volante c'era un uomo di circa sessanta anni.

L'arrivo dei soccorsi

L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 3 ottobre 2023, verso le 13. Ad allertare i soccorsi, i passanti che si trovava nella zona e che avevano assistito alla scena e lo stesso uomo al volante dell'automobile, che si è fermato a prestare soccorso. Sul luogo del sinistro in breve tempo sono arrivati gli agenti del VI Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi per stabilire quanto accaduto e la dinamica dell'incidente. Secondo le informazioni emerse da una prima ricostruzione, la settantenne stava attraversando la strada sulle strisce quando è stat investita.

Come sta la settantenne investita

Oltre agli agenti in breve tempo hanno raggiunto il posto anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura la donna. La settantenne è stata trasportata nel vicino policlinico di Roma Tor Vergata. Una volta arrivata nella struttura ospedaliera, i medici e gli infermieri del triage hanno valutato le ferite riportate. Dopo aver preso in esame le lesioni, piuttosto critiche, hanno assegnato alla donna appena arrivata nel pronto soccorso dell'ospedale un codice rosso.