Nel 2020 Atac assumerà 330 nuovi autisti e 82 operai che verranno inseriti nell'organico entro fine anno. Un totale di 412 dipendenti che si sommano ai 250 autisti e 135 operai assunti nel 2019. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, "il risanamento di Atac passa anche attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti, nuova forza lavoro a sostegno dell'azienda. Grazie al percorso avviato abbiamo comprato nuovi bus e ricominciato ad assumere. Un bel risultato per un'azienda che abbiamo trovato con oltre 1,3 miliardi di debiti". "Quando abbiamo scelto la strada del concordato preventivo per Atac eravamo convinti che sarebbe stata quella giusta. E i fatti ci hanno dato ragione: abbiamo dato alla societa' un piano preciso di razionalizzazione dei costi da seguire e l'importante obiettivo dell'efficientamento da raggiungere. Oggi, attraverso questa delibera, ancor più significativa nella fase di ripresa post-emergenza, accentuiamo ancora di più il sistema dei controlli col supporto dei nostri uffici, elemento strutturale per seguire le partecipate nella risposta alle esigenze dei cittadini", ha aggiunto l'assessore al Bilancio di Roma Capitale, Gianni Lemmetti.

Il paragone della sindaca: "Autostrade come Atac"

Commentando la conclusione della vicenda di Autostrade per l'Italia, che sarà in parte in mano pubblica, la sindaca Raggi ha fatto un paragone, contestatissimo, con Atac: "Una vittoria dei cittadini italiani. Il pubblico può funzionare bene. Lo dimostra ciò che abbiamo fatto a Roma con Atac. L'abbiamo salvata, tutelato 12 mila posti di lavoro e messo su strada centinaia di nuovi bus". "Record di guasti. Record di corse saltate. Record assoluto di bus in fiamme. Infine azienda dal giudice fallimentare. E Miss Disastro Raggi invece d'andarsi a nascondere ha la faccia di bronzo di proporlo a modello: "Autostrade può funzionare come Atac", la risposta del deputato di Italia Viva Luciano Nobili.