Assolto definitivamente il figlio di Vasco Rossi per un incidente: “Davide messo alla gogna” Secondo i giudici, Davide Rossi non ha procurato lesioni né commesso omissione di soccorso nell’ambito di un incidente avvenuto a Roma a settembre del 2016. Così Vasco Rossi: “Non ha mai fatto del male a nessuno, io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Comprendo le sue ferite ancora aperte di innocente messo alla gogna dai media”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Davide Rossi, il figlio di Vasco Rossi, è stato assolto definitivamente. Dopo la Corte d'Appello anche la Corte di Cassazione ha deciso di archiviare il procedimento a suo carico. Secondo i giudici, non ha procurato lesioni né commesso omissione di soccorso nell'ambito di un incidente avvenuto a Roma a settembre del 2016.

Davide Rossi: "Tolto un grande peso"

Dopo nove anni la vicenda giudiziaria si chiude definitivamente per il figlio del rocker emiliano, che ha commentato: "Grazie alla magistratura giustizia è fatta, siamo stati fiduciosi, la verità è venuta fuori, sono stato assolto. Sono molto contento, mi sono tolto un grande peso, mi fa solo ancora male il ricordo di alcuni titoli di giornale che, approfittandosi del cognome, mi davano per colpevole ancora prima che i fatti venissero verificati".

Vasco Rossi: "Non ha mai fatto male a nessuno, messo alla gogna"

Anche Vasco Rossi ha commentato la notizia dell'assoluzione di suo figlio: "Contrariamente a ogni et eventuale pensiero prevenuto nei suoi confronti, Davide è una brava persona e un padre affettuoso di quattro bambini. Vive con la sua compagna e conduce una vita semplice e onesta. Non ha mai fatto del male a nessuno, io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Comprendo le sue ferite ancora aperte di innocente messo alla gogna dai media".

Davide Rossi era stato condannato in primo grado (e poi assolto in appello e in cassazione) per un incidente avvenuto il 16 settembre 2016. Rossi, era la tesi dell'accusa, avrebbe provocato un incidente in via Elio Donato, zona Balduina a Roma, urtando un'altra automobile e scappando senza prestare soccorso alle ragazze che si trovavano all'interno della vettura. Secondo gli inquirenti, Rossi non avrebbe rispettato uno stop e per questo avrebbe colpito la Fiat Punto su cui viaggiavano due giovani.