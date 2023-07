Assistente bagnante da record: Noemi a 19 anni salva cinque persone il suo primo giorno di lavoro Cinque salvataggi in un giorno nel suo primo giorno di lavoro: Noemi Marangoni è un’assistente bagnante da record. Ha riportato a riva persone in difficoltà in mare al largo della spiaggia della Bufalara a Sabaudia.

A cura di Alessia Rabbai

Noemi Marangoni

Noemi Marangoni è un'assistente bagnante da record: alla sua giovane età di diciannove anni ha già salvato cinque persone che rischiavano di annegare in mare. E lo ha fatto questa estate, proprio nel suo primo giorno di lavoro. Poco più che maggiorenne, originaria di Pontinia, la giovane con la passione per lo sport e il salvataggio giovedì scorso 20 luglio ha recuperato i bagnanti che si trovavano in difficoltà con mare mosso. Entrati in acqua non riuscivano più ad uscire a causa della corrente, che li trasportava sempre più al largo.

Tutto ciò è accaduto a distanza di poche ore, mentre prestava servizio nella spiaggia libera sull'arenile della Bufalara a Sabaudia, vicino allo stabilimento ‘La Sirena' in una giornata di mare mosso. Noemi, della Cooperativa Blue Work Service, ha seguito il corso di assistente bagnante per il salvataggio in mare, fresca di formazione ha scrutato lo specchio d'acqua di fronte a sé con attenzione. Il primo salvataggio è stato di un uomo che stava praticando kite-surf. Mentre chiamava la guardia costiera, si è accorta che c'erano altre persone in difficoltà, tra le quali un uomo che non riusciva a tornare a riva a causa di una buca profonda, una donna e un giovane. Altri bagnanti prima avevano cercato di raggiungerli, senza successo. Noemi è entrata in acqua e tutti gli interventi sono andati a buon fine, le persone sono state riportate a riva, messe in sicurezza e stanno bene.

Inutile dire che i suoi interventi, cinque in una sola giornata e nel suo primo giorno di lavoro hanno suscitato il plauso dei bagnanti, che le hanno fatto molti complimenti. Le persone che ha salvato l'hanno ringraziata, congratulandosi con lei. La notizia del record di salvataggi in un solo giorno si è diffusa in breve tempo, a commentarla è stato anche il Comune di Pontina, dove la giovane vive: "Il sindaco Eligio Tombolillo e l'amministrazione comunale tutta si congratulano con la giovane concittadina Noemi Marangoni, a cui devono la vita 5 persone! – si legge in un post pubblicato su Facebook sulla pagina istituzionale – Siamo orgogliosi di te!".