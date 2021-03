Assembramenti tra adolescenti a Roma e nel Lazio si sono verificati nel weekend scorso, di sabato 13 e domenica 14 marzo, prima della zona rossa entrata in vigore a partire da oggi e che resterà tale almeno per quattordici giorni. Con i divieti agli spostamenti scattati con la stretta per l'aumento dei contagi, ieri sera a Piazza Fiume nella CApitale, a pochi passi da Villa Borghese, in tanti hanno festeggiato "l'ultimo giorno di libertà", scatenandosi al ritmo di musica, in stile disco all'aperto, in molti senza mascherina. A Latina invece nel fermento dei gruppi di giovani per strada una lite all'interno del Parco Falcone e Borsellino, nata probabilmente per il contendimento di una ragazza, è finita a coltellate, con un diciassettenne in ospedale ricoverato con prognosi riservata. Il giovane, raggiunto da un fendente, è arrivato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti in ambulanza con codice rosso, per una ferita d'arma da taglio. Operato d'urgenza per un'emorragia all'addome, sarebbe fuori pericolo. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che tramite la ricostruizione dei fatti e le testimonianze dei coetanei sono risaliti all'identità del responsabile.

Festa con musica a Piazza Fiume

A Piazza Fiume a Roma decine di giovani si sono ritrovati per dire addio alla zona gialla intorno a mezzanotte tra via Michele Lando e via Viterbo. Musica, brindisi e balli fino all'arrivo dei carabinieri per le segnalazioni dei residenti, che hanno sanzionato cinque ragazzi. Le immagini della serata sono state riprese e finiti sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, provocando lo sdegno degli utenti. Sorvegliati speciali dei controlli restano i luoghi della movida romana, Trastevere e Campo de' Fiori, San Lorenzo e Pigneto, Ponte Milvio, intensificati durante i mesi di emergenza sanitaria.