Arrivati a Roma da Gaza 14 bambini malati oncologici: saranno curati al Policlinico Umberto I Ieri sera è atterrato a Ciampino l'aereo con quattordici piccoli pazienti malati oncologici per essere curati al Policlinico Umberto I. I bambini sono stati accolti da una delegazione e poi trasferiti in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Foto pubblicata dal ministro Antonio Tajani

Sono arrivati al Policlinico Umberto I i quattordici bambini malati oncologici provenienti dalla Striscia di Gaza. I piccoli, impossibilitati a curarsi a causa della devastante guerra che ha sconvolto la loro vita, distruggendo territorio, scuole e soprattutto ospedali, saranno adesso presi in carico dall'ospedale romano, nel quale saranno loro garantite le cure di cui hanno bisogno.

Arrivati ieri sera con un volo atterrato a Ciampino, sono stati accolti da una delegazione composta dal ministro degli affari esteri Antonio Tajani, dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dalla rettrice dell'Università La Sapienza Antonella Polimeni, e dal direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria Umberto I, Fabrizio d’Alba.

"L’Italia è ancora una volta protagonista di pace e dialogo: ho accolto a Roma, in arrivo da Gaza, 14 bambini palestinesi malati oncologici con le loro famiglie, che saranno curati nei nostri ospedali. Il frutto di un lavoro di squadra tra Ministero degli Esteri, Difesa e Protezione civile – il commento del ministro Tajani – Vogliamo continuare ad essere vicini alle popolazioni che hanno sofferto gli orrori della guerra. L’impegno umanitario della politica estera italiana è un tassello del grande mosaico per la ricostruzione della Striscia di Gaza. Ogni bambino che cureremo sarà un monito in favore di una pace stabile e duratura. Per una diplomazia fatta di solidarietà che restituisca la speranza ai più fragili e agli indifesi".

"È in momenti come questo che la missione civile dell’università si esprime a pieno, ed è un onore per me sapere che le nostre professionalità sono in prima linea a sostenere le popolazioni duramente colpite nel corso dei conflitti – le parole di Polimeni – I bambini, che hanno bisogno di terapie oncologiche urgenti, saranno presi in cura dai medici della Clinica pediatrica e saranno affiancati da mediatori linguistici e culturali del nostro ateneo, per agevolare quanto più possibile la loro permanenza in questo nuovo contesto e durante un percorso di cura comunque difficile".

Il direttore generale dell‘Umberto I Fabrizio D'Alba, ha spiegato come sarà strutturato il percorso di cura dei piccoli pazienti. "All’equipe onco-ematologica pediatrica guidata dalla Professoressa Loredana Amoroso si affiancheranno gli anestesisti, gli ematologi, i chirurghi pediatrici, i radiologi interventisti e tutto il personale infermieristico. Insieme mobilitati per questo speciale ricovero umanitario come ogni giorno con professionalità e umanità, lo sono nel prendersi cura dei pazienti più piccoli.".

"Una gioia vedere il primo gruppo di piccoli pazienti oncologici provenienti dalla striscia di Gaza atterrare a Ciampino – dichiara Rocca – Verranno presi in carico dalla Clinica Pediatrica del Policlinico Umberto I, una vera eccellenza del nostro sistema universitario e sanitario. Ringrazio la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni e il Direttore Generale Fabrizio d'Alba per tutto ciò che il nostro Servizio Sanitario Regionale continuerà a fare per garantire il diritto universale alla salute a tutti, in modo particolare ai più fragili negli scenari più complessi del mondo".