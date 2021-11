Arriva l’inverno a Roma: da domenica freddo intenso e neve in collina In arrivo le prime vere giornate di freddo invernale a Roma e nel Lazio: una corrente di aria polare arriverà, secondo le previsioni, tra domenica e lunedì.

A cura di Enrico Tata

Previsioni e tendenze per lunedì mattina

C'è una data per l'arrivo a Roma e nel Lazio delle prime vere giornate di freddo invernale. In queste settimane di novembre la temperatura minima non è praticamente mai scesa sotto i 10 gradi nelle ore notturne, ma fra qualche giorno tutto potrebbe cambiare: secondo i modelli meterologici (comunque ancora incerti) è previsto l'arrivo di una corrente di aria freddissima in arrivo da nord sull'Italia. Le temperature sono attese in sensibile calo tra domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre con neve prevista in montagna ma anche sui rilievi collinari. Si legge sulla pagina Facebook ‘Per quelli che vogliono la neve a Roma': "Importanti aggiornamenti stamane con affondo di aria Artico marittima nel medio termine sull'Italia. Temperature attese in sensibile calo tra Domenica e Lunedì con ipotesi neve collinare".

Freddo polare in arrivo tra domenica e lunedì a Roma e nel Lazio

La previsione è confermata anche dai meteorologi del sito IlMeteo.it: "Dalle ultime elaborazioni del Centro Europeo è prevista neve in pianura a Milano, Lombardia, piacentino e basso Piemonte nelle prime ore di Lunedì 29 Novembre per la concomitante discesa di aria fredda polare sia dalla Porta della Bora che dalla Valle del Rodano con la simultanea presenza di un minimo di pressione sul Nord Italia".

Previste nevicate anche in collina

A Roma le temperature scenderanno sicuramente sotto i 10 gradi, ma per sapere quanto freddo effettivamente farà tra domenica e lunedì occorrerà aspettare ancora qualche ore. In attesa di questa corrente di aria freddissima da nord è comunque atteso il passaggio di una forte perturbazione che nella Capitale porterà piogge diffuse e abbondanti a partire da giovedì e fino a domenica. Poi, come ribadiscono anche gli esperti del sito 3bMeteo, arriverà il freddo: "Dal Nord Europa una vasta saccatura di bassa pressione alimentata da aria fredda di origine artica irromperà fino alle latitudini mediterranee coinvolgendo anche l'Italia con tempo molto instabile, soprattutto su Alpi, Nordest e regioni tirreniche, temperature in ulteriore diminuzione e nevicate in abbassamento fino a quote basse sulle Alpi, collinari in Appennino".