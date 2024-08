video suggerito

Arriva in ospedale in arresto cardiaco, morto neonato: procura apre un’inchiesta Questa mattina un neonato è stato portato dai genitori in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina. Per il piccolo, arrivato in arresto cardiocircolatorio, non c’è stato nulla da fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

La procura di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un neonato, arrivato questa mattina all'ospedale Santa Maria Goretti in arresto cardiocircolatorio. A quanto si apprende per il piccolo non c'è stato nulla da fare, ed è stato dichiarato il decesso dal personale sanitario. Sul corpicino è stata disposta l'autopsia, in modo da chiarire le cause della morte. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Latina.

Cosa abbia causato il malore del neonato, non è chiaro. Saranno i medici, in seguito all'esame autoptico, a fare luce sulle cause del decesso. Da capire se il piccolo soffrisse di qualche patologia per cui era seguito, o se fosse affetto da problematiche di cui i genitori non erano a conoscenza. La madre e il padre, disperati per l'accaduto, sono stati ascoltati dai poliziotti che indagano sul caso, in modo da cercare di fare luce sull'accaduto. Dalle prime informazioni disponibili, i genitori si sono resi conto al risveglio che il piccolo non era più reattivo. Da lì, la corsa in ospedale, conclusasi purtroppo con un esito tragico.

Una delle ipotesi al vaglio del personale sanitario è quella della cosiddetta ‘morte bianca' avvenuta per Sids, la sindrome della morte improvvisa del lattante. Si tratta del decesso inaspettato di un neonato apparentemente in buona salute e non affetto da problematiche, cui i medici non sono ancora riusciti a dare una spiegazione. Un triste fenomeno che colpisce un bambino ogni 2mila nati, e la cui causa al momento – nonostante i numerosi studi in merito – non è ancora possibile da determinare.