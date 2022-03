Arriva in ospedale con un mal di testa, ma viene dimessa: le viene diagnosticato un aneurisma Si è rivolta al Pronto Soccorso per un forte mal di testa, ma viene dimessa. Il giorno dopo, però, decide di recarsi in un altro ospedale e le viene diagnosticato un aneurisma.

La vicenda è accaduta il mese scorso, nel febbraio del 2022 quando una donna di 57 anni si è recata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terracina per lamentarsi di un fortissimo mal di testa: è stata dimessa dopo pochi controlli, ma il giorno dopo le è stato diagnosticato un aneurisma.

Nel corso della sua prima visita la 57enne, oltre a far notare la presenza di problemi alla pressione, ha chiesto esplicitamente di essere sottoposta ad una tac. Il personale sanitario dell'ospedale, invece, le avrebbe soltanto fornito farmaci analgesici contro la pressione e l'avrebbe sottoposta alle analisi del sangue. Secondo loro, si sarebbe trattato soltanto di un comune mal di testa e l'hanno dimessa.

Il giorno dopo e la scoperta dell'aneurisma

Il mal di testa, però, non si è placato e il giorno dopo si è ripresentato, ancora molto forte. A questo, si è aggiunto anche un abbassamento della palpebra sinistra: preoccupata è tornata dal suo medico di famiglia che l'ha indirizzata al Dea di Terracina.

Una volta arrivata, nel corso della seconda visita, è stata sottoposta alla tac ed è stato scoperto un aneurisma: è stata poi immediatamente trasportata all'ospedale Goretti di Latina dove è stata sottoposta ad un intervento molto delicato di embolizzazione.

I provvedimenti dopo il termine del ricovero

Dopo l'operazione, la donna è stata nuovamente dimessa il 28 febbraio e, dopo ulteriori visite specialistiche, si è potuto dimostrare la presenza delle patologie che non erano state riscontrate nel corso della prima visita fra cui l'abbassamento ed insensibilità alla palpebra sinistra; la cecità ad un occhio; evidenze fisiognomiche evidenti e il principio di una sindrome depressiva posttrumatica da stress in rapida evoluzione. Per contrastare il caso di malasanità di cui è stata vittima, la donna si è affidata ad un avvocato che, per il momento, ha inviato una nota all'Asl di Latina per verificare una composizione bonaria.