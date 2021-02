Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella Monaca: sono tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state fermate nelle stesse ore ma in contesti diversi: il primo a finire in manette è stato un ragazzo di 38 anni. I militari erano andati a casa sua per notificargli un'ordinanza di misura cautelare, ossia il divieto di avvicinamento all'ex fidanzata, ma quando hanno visto che il 38enne era troppo nervoso si sono insospettiti e sono entrati in casa. L'uomo aveva nascosto nel water otto dosi di cocaina, due di hashish e 555 euro in contanti. È stato quindi arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Altri due ragazzi arrestati a via dell'Archeologia

Altre due persone sono state arrestate nella piazza di spaccio di via dell'Archeologia dai carabinieri della stazione Tor Bella Monaca. Si tratta di una zona dove i pusher organizzano sempre la vendita di droga e dove le persone che vogliono acquistarla sanno di poter andare a ogni ora del giorno e della notte. Un ragazzo di 27 anni è stato fermato per un controllo, addosso aveva 17 dosi di cocaina e 475 in contanti. Si trovava lì per incontrare clienti e vendere la droga, che però è stata sequestrata e distrutta. Il 27enne è stato poi portato agli arresti domiciliari. Anche i soldi sono stati sequestrati. Sempre nella stessa piaccia di spaccio è stato fermato un ragazzo di 25 anni originario di Foggia. Anche lui è stato perquisito, aveva con sé 30 dosi di cocaina e 27 di hashish nascoste in una tasca interna del giubbotto. Il giovane è stato trattenuto in caserma in attesa dell'udienza di convalida.