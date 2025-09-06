Arrestato Romolo Casamonica, l’ex pugile avrebbe dato fuoco al giardino del vicino dopo una lite

L’ex pugile 63enne Romolo Casamonica è finito ai domiciliari, perché avrebbe dato fuoco al cortile di un vicino dopo una discussione. Denunciate moglie e figlia per invasione di edifici. L’abitazione è stata sequestrata.

L’auto incendiata a Grottaferrata

Avrebbe dato fuoco al cortile del vicino nel Comune di Grottaferrata, in provincia di Roma. Romolo Casamonica, ex pugile romano sessantatreenne, è stato arrestato ed è finito ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Grottaferrata gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare su disposizione del giudice del Tribuanale di Velletri, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica. Inizialmente per l'accaduto i militari intervenuti a seguito della segnalazione avevano denunciato il sessantatreenne a piede libero.

Un incendio nel cortile del vicino, a bruciare rifiuti speciali

I fatti contestati a Romolo Casamonica risalgono all'8 agosto scorso e sono avvenuti ai Castelli Romani. Per la Procura avrebbe appiccato un incendio nel cortile dell'abitazione di un vicino, un uomo di nazionalità romena. Fiamme che si sono espanse fino a bruciare dei rifiuti speciali, accatastati illegalmente.

Dall'episodio sono partite le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura. Dagli accertamenti sono emersi degli inneschi, dai quali sarebbero partite le fiamme, che hanno attecchito all'area circostante. Dalle verifiche fatte è inoltre emerso che tra i due vicini ci sarebbero state delle discussioni precedenti al fatto, che si ipotizzano abbiano portato a compiere il gesto.

Leggi anche Bus prende fuoco a Villa Borghese: dopo due settimane i resti del veicolo sono ancora lì

Abitazione sequestrata, denuncia per invasione di edifici

Oltre alla misura di custodia cautelare il gip ha sottoposto l'abitazione a sequestro preventivo. Si tratta di un appartamento che si trova in un comprensorio di proprietà del Comune di Roma. La moglie e la figlia oltre al padre sono state denunciate per invasione di edifici, mentre la prima ha ricevuto la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza notturna.