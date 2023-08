Arrestato per tentata estorsione aggravata Roberto Bedetti, ex spogliarellista e personaggio tv Roberto Bedetti, ex spogliarellista del gruppo Centocelle Nightmare e noto per la sua tragica storia familiare, è stato fermato dagli agenti lunedì mattina, mentre insieme a due complici cercava di estorcere dei soldi a un 60enne.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook

La mattina di lunedì 21 agosto è stato arrestato per tentata estorsione aggravata Roberto Bedetti, volto noto della tv e amico (lo stesso Bedetti aveva parlato di "rapporto speciale") di Floriana Secondi, celebre ex del Grande Fratello. Proprio grazie all'interessamento della donna, il 48enne era stato ospite anni fa di alcune trasmissioni televisive, dove aveva raccontato la sua tragica storia, con la morte della moglie in seguito a un parto cesareo. L'uomo è stato tratto in arresto dagli agenti della polizia di Stato del secondo distretto Salario-Parioli in viale Regina Margherita: insieme a due complici, aveva provato a estorcere denaro a un 60enne.

L'arresto lunedì mattina

Lo scorso lunedì, intorno alle 6 di mattina, Roberto Bedetti e altre due persone, un uomo di 37 anni e una donna di 38, sono giunti in viale Regina Margherita e hanno iniziato a suonare i campanelli di un edificio. Quando uno dei residenti ha risposto al citofono, i tre hanno cominciato a chiedergli insistentemente dei soldi per pagare la corsa del taxi che avevano preso per recarsi fin là. Nella scena recitata da Bedetti e complici, i tre avrebbero raggiunto l'abitazione dell'uomo dopo essere stati da questo esplicitamente invitati, attraverso un presunto scambio di messaggi sulla chat Telegram. Il 60enne non è cascato nella trappola e ha subito chiarito di non essere coinvolto nella faccenda, né di averli mai chiamati: si è rifiutato di dare al trio i 50 euro richiesti e, visto che la discussione si faceva sempre più animata, ha avvisato la polizia.

Si è tenuta oggi l'udienza per direttissima: Bedetti ha dichiarato di mantenersi grazie al reddito di cittadinanza e alla pensione destinata al fratello con disabilità; riguardo all'episodio in questione, la versione dell'uomo è stata di aver soltanto aiutato quelli che ha definito "conoscenti" a trovare un taxi, e di aver anche pagato la corsa di tasca sua. La 38enne arrestata, invece, nel corso dell'udienza ha riferito di essersi prostituita in passato e di star attualmente vivendo a casa di Bedetti, dove in cambio si occuperebbe delle pulizie dell'appartamento. Il giudice ha convalidato l'arresto, rimettendo i tre in libertà.