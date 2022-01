Arrestato per rapina, scappa dai carabinieri buttandosi dalla finestra: 22enne si frattura il bacino Il ragazzo è stato portato in ospedale dove ora è piantonato in stato di fermo.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 22 anni si è lanciato dalla finestra dell'ufficio per il fotosegnalamento a Valmontone, alle porte di Roma, mentre era in stato di fermo per rapina. Il giovane voleva provare a sfuggire all'arresto: divincolatosi dalla presa dei carabinieri che lo avevano fermato poco prima, ha cominciato a correre, dirigendosi verso una finestra e lanciandosi di sotto. Forse pensava che con un volo di cinque metri sarebbe atterrato in buone condizioni, e che avrebbe poi ripreso la sua fuga. Così per non è stato: il 22enne cadendo si è rotto il bacino e non è riuscito ad alzarsi per scappare. È stato quindi bloccato di nuovo e portato in ospedale, dove è al momento piantonato in stato di arresto.

Secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, il ragazzo ha rapinato con una pistola due supermercati a Valmontone. Il primo colpo non è andato a segno, e così si è diretto verso un altro negozio, dove ha minacciato clienti e personale per farsi dare i soldi presenti nella cassa. Bottino totale: 1.200 euro. La sua fuga però non è durata molto: poco dopo è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro che, durante la perquisizione, gli hanno trovato addosso la pistola e i contanti presi durante la rapina. Lo hanno quindi arrestato e portato negli uffici per il fotosegnalamento, come da prassi. Ed è stato a quel punto che il 22enne ha tentato nuovamente di fuggire, lanciandosi da una finestra. Il tentativo è finito molto male, e il ragazzo si è fratturato il bacino: non è fortunatamente in pericolo di vita ma ci vorrà del tempo perché riesca a ristabilirsi.