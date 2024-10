video suggerito

Arrestato mentre distrugge i vetri delle auto in sosta: 5 giorni fa era stato fermato per lo stesso reato Il 29enne è diventato da un po' di tempo "l'incubo" dei residenti dell'Esquilino. Rilasciato ha ricominciato a distruggere i vetri delle auto parcheggiate.

A cura di Redazione Roma

Un giovane di 29 anni è stato arrestato nella serata di ieri, sabato 5 ottobre, in piazza Manfredo Fanti nel quartiere Esquilino, mentre era impegnato a distruggere i vetri delle auto posteggiate. Prima dell'intervento delle forze dell'ordine l'uomo aveva già distrutto a bottigliate il lunotto posteriore di sei automobili. Erano circa le 21.00 quando al 112 sono arrivate diverse segnalazioni su quanto stava accadendo, e subito una gazzella dei carabinieri si recava sul posto individuando immediatamente il responsabile degli atti vandalici. Fermato, il 29enne è stato identificato per un cittadino del Togo che già in diverse occasioni si era reso protagonisti di episodi simili.

È infatti la stessa persona che, a seguito di numerose richieste di intervento dei cittadini del quartiere Esquilino, era stata arrestata lo scorso 30 settembre per aver distrutto i vetri di numerose auto parcheggiate nella zona. Passato qualche, giorno, tornato a piede libero, è tornato a distruggere le vetture in sosta.