Arrestato l’uomo che ha stuprato una donna nel parco di Tor Tre Teste: “Sono stato io, ero drogato”

I carabinieri hanno arrestato l'uomo che ieri mattina ha violentato una donna nel parco di Tor Tre Teste a Roma. Il responsabile dell'aggressione è un 26enne di origine gambiane irregolare sul territorio nazionale: è stato individuato grazie alle scarpe e al berretto indossati, gli stessi che aveva la mattina della violenza. I carabinieri lo hanno riconosciuto nella zona di Termini. Una volta fermato, ha ammesso il fatto e dichiarato di aver agito sotto effetto di droghe acquistate poco prima a Quarticciolo.

I carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste erano già sulle sue tracce: il gps del telefono della vittima, che il 26enne aveva rubato e portato con sé, ne aveva tracciato il percorso dal parco, poi a Quarticciolo fino a Termini, dove probabilmente ha tentato di vendere il cellulare per poche decine di euro. Qui lo ha poi spento, provando a far perdere le sue tracce. Ma gli inquirenti, che da subito hanno immaginato potesse essere rimasto nella zona, hanno cercato fino a che non lo hanno individuato. Alcune telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso mentre camminava, vestito proprio secondo la descrizione della vittima. Le accuse nei suoi confronti sono di rapina e violenza sessuale.

La violenza è avvenuta ieri mattina intorno alle 6. La donna stava portando a spasso il suo cane, ed è entrata nel parco di Tor Tre Teste. Poco dopo è stata sorpresa dal 26enne, che era appena entrato da via degli Olmi. L'uomo l'ha aggredita, bloccandola a terra e impedendole di chiedere aiuto. Una violenza durata dieci minuti, durante la quale l'ha anche minacciata di morte. Dopo, la fuga. La donna è tornata a casa e poi ha chiamato i soccorsi, fornendo ai carabinieri una descrizione dell'individuo e un'identikit preciso grazie al quale è stato poi individuato.