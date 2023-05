Arrestato il 28enne che ha palpeggiato e rapinato una turista a Termini: incastrato dalle telecamere Il ragazzo, che alloggiava in un bed and breakfast vicino alla stazione, è stato portato in carcere. L’aggressione risale alla mattina del 23 aprile.

A cura di Natascia Grbic

È stato arrestato l'uomo che all'alba del 23 aprile aveva aggredito, rapinato e palpeggiato una turista in via Magenta a Roma, nella zona della stazione Termini. Si tratta di un ragazzo di ventotto anni identificato dalle telecamere di sorveglianza presenti in via Vicenza, all'angolo di via Palestro. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la vittima aveva inizialmente indicato un altro ragazzo come il responsabile dell'aggressione: ma le immagini delle telecamere non hanno lasciato adito a dubbi e il ragazzo è stato arrestato.

Interrogato dal giudice per le indagini preliminari, il 28enne non ha voluto rispondere. Per lui, "considerata la gravità e le modalità del fatto commesso all'alba nei confronti di una ragazza sola che faceva rientro nel suo alloggio, sintomatici di una personalità del tutto priva di scrupoli", è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

A indagare sul caso sono stati gli agenti del reparto Volanti. Subito sono state visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona: il 28enne è stato ripreso mentre passava la serata fuori da un pub nei pressi di Termini. Dopo aver bevuto fino alle 5 del mattino è entrato in azione, seguendo la ragazza e aggredendola. La giovane stava tornando nel suo bed and breakfast quando è stata sorpresa alle spalle dal 28enne, che l'ha spinta nel portone e aggredita. "Mi ha palpeggiata dappertutto", ha dichiarato la ragazza, sconvolta, che è stata poi rapinata dell'iPhone di trenta euro che aveva nel portafoglio.

Poco prima un'altra ragazza era stata aggredita con un modus operandi simile sempre nella zona della stazione. Un 38enne l'ha aggredita in un portone, tentando di violentarla. La 22enne ha cominciato a urlare per attirare l'attenzione degli inquilini del palazzo, facendo scappare l'aggressore, arrestato poco dopo.