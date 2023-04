Turista spagnola di 22 anni palpeggiata e poi rapinata accanto alla stazione Termini La chiamata alla polizia di una turista spagnola di 22 anni: “Aiuto, mi ha gettato a terra, ha provato a palpeggiarmi e mi ha rapinata”

A cura di Enrico Tata

"Aiuto, mi ha gettato a terra, ha provato a palpeggiarmi e mi ha rapinata". La chiamata arriva alla sala operativa della questura di Roma alle 5.45 di ieri, domenica 23 aprile. Al telefono c'è una turista spagnola di 22 anni. L'episodio sarebbe accaduto in via Marsala, all'altezza del civico 50, praticamente davanti a una delle entrate laterali della stazione Roma Termini. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressore le avrebbe rubato lo smartphone e il portafogli che conteneva circa 30 euro in contanti.

Aggredita alle spalle, la ragazza è caduta a terra dopo la rapina e ha subito chiamato la polizia. Sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118, ma fortunatamente la giovane è in buone condizioni di salute. L'aggressore ancora non è stato identificato e rintracciato, ma sono tuttora in corso le analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza installate in zona. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne stava rientrando a casa e si tratterebbe di una studentessa spagnola in Erasmus.

Dieci giorni fa due ragazzi stranieri hanno rapinato due giovani americani che erano ospiti presso un ostello in zona Castro Pretorio. L'episodio è avvenuto, anche in questo caso, alle 5.30 del mattino. Stando a quanto ricostruito, i turisti sono stati aggrediti e minacciati con una pistola dai rapinatori: "Consegnateci tutto quello che avete". Il bottino: due smartphone, due collane d'oro, la borsa con circa 350 euro in contanti, carte di credito e documenti d'identità. I responsabili sono stati rintracciati poche ore dopo (ancora in possesso della refurtiva) grazie alle telecamere di sorveglianza.