Arrestato all'aeroporto ladra seriale di gioielli: l'ultimo colpo un anello da 17.000 euro La donna si era sottratta alla cattura dopo l'ultimo colpo a segno in una gioielleria di Viterbo. Colpita da un mandato di cattura europeo è stata fermata in Spagna e tradotta in Italia.

A cura di Redazione Roma

Una donna di quarantaquattro anni è stata arrestata subito dopo l'arrivo all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, dagli agenti della squadra mobile della Questura di Viterbo. La viaggiatrice, di nazionalità peruviana, stava rientrando in Italia, ma non sapeva che su di lei pendevano due mandati di arresto europeo. Era l'aprile del 2023 quando, con l'aiuto di due complici, la donna ha messo a segno un colpo in una gioielleria di Viterbo, riuscendo a sottrarre un anello dal valore di 17.000 euro.

Le telecamere di video sorveglianza ha circuito chiuso hanno mostrato come la banda è riuscita a mettere il colpo a segno. Il terzetto è entrato nella nota gioielleria della Città dei Papi, chiedendo di poter vedere alcuni pezzi di argenteria e gioielli. Così mentre i suoi complici distraevano la commessa, la 44enne riusciva a sottrarre l'anello senza farsi notare.

Le successive indagini degli agenti di polizia hanno consentito non solo di individuare i tre malviventi, ma anche di associare i tre ladri ad altri furti avvenuti in diverse città del Centro e del Nord Italia, in cui veniva utilizzato sempre lo stesso modus operandi. Venivano così arrestati i due complici della donna, che riusciva però a sottrarsi alla cattura facendo perdere le sue tracce. Così le autorità italiana hanno emesso un mandato di cattura europeo. Così la 44enne, individuata in Spagna, è stata tradotta in Italia. Dall'aeroporto è stata associata alla casa circondariale di Rebibbia.