video suggerito

Arrestato a Fiumicino ‘El Niño pijo’: nato in una famiglia benestante, viveva di furti con scasso La Digos ha arrestato a Fiumicino Alex Di Francesco, latitante su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex Di Francesco

Lo hanno arrestato a Fiumicino mentre procedeva spedito a bordo della sua auto. Alex Di Francesco, latitante su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna, è stato fermato ieri sera dalla Digos di Roma. Conosciuto come ‘el niño pijo' – ragazzino viziato – non si avevano sue notizie da quando, nel 2022, uscì da un carcere in Germania dopo aver scontato una condanna per furto.

Eppure Alex Di Francesco è un ragazzo di buona famiglia: la madre, secondo quanto riportato da la Repubblica, è un'importante avvocata, mentre il padre è assistente alla Camera. Ma lui è stato arrestato finora diciannove volte. Una di queste, per uscire di carcere, ha pagato senza battere ciglio una cauzione da 50mila euro. Gli è bastato vendere una delle sue auto di lusso. Eppure il 35enne risultava disoccupato: ma, forse per i proventi derivanti dai furti, viveva nel lusso. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe messo a segno diversi colpi in vari paesi europei, in particolare nelle città di Berlino e Francoforte. Arrestato nel 2019 nel corso dell'operazione SPEER, fu incastrato dal Dna rinvenuto sulla scena del crimine.

Alex Di Francesco era attivo nel mondo dei furti con scasso ormai da diciassette anni. La sua carriera criminale è cominciata appena maggiorenne, quando è andato a lavorare in un locale del centro di Madrid gestito da un uomo con vari precedenti penali, soprattutto per scasso. Negli anni Di Francesco è diventato scaltrissimo, specialmente per quanto riguarda lo scasso delle cassaforti, che venivano aperte con la fiamma ossidrica. Ieri sera, la fine della latitanza e l'arresto. Molto probabilmente, sarà estradato in Spagna nei prossimi mesi.