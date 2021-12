Arrestati a Tor Bella Monaca e San Basilio: la droga arrivava alle piazze delle periferie romane Sono nove le persone arrestate questa mattina dalla Polizia locale di Roma Capitale e dalla Polizia di Stato tra San Basilio e Tor Bella Monaca. L’accusa per tutti è di spaccio.

A cura di Beatrice Tominic

Terminata l'indagine sulle piazze di spaccio a Tor Bella Monaca e a San Basilio con nove arresti, fra cui il pluripregiudicato conosciuto come "Barattolo" e un uomo fermato con 12omila euro in contanti, incapace di dare spiegazioni sulla quantità di denaro che aveva con sé. Tutti colti in flagranza di reato, sette di loro sono in custodia cautelare in carcere, gli altri due agli arresti domiciliari. Per le ricerche hanno collaborato la Polizia di Stato e quella locale di Roma Capitale: dal 2020 sono state raccolte intercettazioni ambientali e telefoniche, analizzati video di sorveglianza ed effettuati numerosi pedinamenti fino ad arrivare al blitz di oggi. La droga arrivava anche nei quartieri di Montesacro, Borghesiana e Casal del Marmo, collegati alla piazza di spaccio.

La piazza di spaccio a Tor Bella Monaca e l'arresto di Barattolo

Nel corso delle indagini è stato arrestato anche F. R., conosciuto in tutta la zona come ‘Barattolo', quarantenne pluripregiudicato con l'accusa di spaccio di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Non è la prima volta che ‘Barattolo' viene colto in flagrante: già era successo, ad esempio, nel luglio 2020 quando, nella sua automobile, erano stati ritrovati 200 grammi di cocaina e un suo complice era stato arrestato. Copione simile si è ripetuto nel settembre dello stesso anno quando veniva arrestata, invece, una donna in possesso di 65 grammi di cocaina e di poco più di un chilo di hashish, incaricata di custodire la droga. Oltre a questi episodi, F. R. ha intessuto una densa rete di contatti nel mondo degli stupefacenti con altre persone arrestate nel corso del 2020.