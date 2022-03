Armato di pistola si barrica in casa e minaccia di uccidersi: “Voglio riabbracciare i miei figli” Dopo cinque ore di trattativa e l’arrivo dell’ex compagna da Napoli con i figli, l’uomo è uscito dall’abitazione e ha consegnato l’arma. Ora si trova in ospedale piantonato dai carabinieri: è in stato di shock.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 32 anni si è barricato in casa dopo essersi riuscito a impossessare della pistola del padre. Il 32enne ha minacciato di suicidarsi nel caso non avesse rivisto i due figli, che vivevano a Napoli con l'ex convivente. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Frascati. La donna aveva portato via dall'abitazione i figli dopo un violento litigio avuto con l'uomo ed era tornata in Campania dalla famiglia, e da allora il 32enne non li aveva più visti. E così ieri sera, dopo aver dato in escandescenze, ha preso l'arma del padre regolarmente detenuta e custodita in un locale armeria, minacciando di uccidersi. A dare l'allarme è stato il padre del 32enne, che invano ha provato a convincere il figlio ad abbassare l'arma e ragionare. Quando ha visto che non aveva nessuna intenzione di desistere dal suo intento ha chiamato i carabinieri.

Si barrica in casa e minaccia di uccidersi: 32enne in ospedale

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Frascati insieme ai militari dell’Aliquota di primo intervento del Nucleo Radiomobile di Roma e il negoziatore del Nucleo investigativo di Frascati. I militari hanno circondato il villino e messo in sicurezza l'area, dopodiché hanno intrapreso una trattativa con l'uomo – ancora barricato in casa – durata cinque ore. Nel frattempo da Napoli è arrivata l'ex compagna con i figli, e a quel punto il 32enne si è arresto, consegnando l'arma. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma di fuoco e portato poi all'ospedale di Frascati, dove è tutt'ora piantonato dai militari. Dato il forte stato di agitazione, infatti, il personale del 118 lo ha dovuto sedare.