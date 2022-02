Armato di pistola, aggredisce una donna appena scesa dal treno e scappa in stazione: arrestato Nel pomeriggio di lunedì scorso, 7 febbraio, nella stazione Prenestina un uomo armato di pistola ha aggredito una donna per rubarle la borsa. Visto dai poliziotti, prima di essere arrestato, ha iniziato una lunga fuga fra i binari.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Instagram.

Nel pomeriggio di lunedì scorso, 7 febbraio, una donna anziana è stata aggredita e derubata della sua borsa appena scesa dal treno alla stazione Prenestina. Ad aggredirla un uomo armato di pistola, con il volto coperto da una mascherina chirurgica e da un cappello che le ha puntato l'arma addosso, terrorizzandola. Accorti di quanto accaduto, alcuni poliziotti presenti per sorvegliare la zona sono immediatamente intervenuti per bloccare l'uomo che, però, è scappato iniziando una lunga corsa. I poliziotti hanno, quindi, chiamato rinforzi e sul luogo sono immediatamente arrivate alcune volanti per rintracciarlo: alla fine sono riusciti ad arrestarlo solo durante una lunga e pericolosa corsa fra i binari della stazione.

La fuga lungo i binari dell'uomo armato

Quando ha capito di essere stato notato dai poliziotti, l'uomo che ha aggredito l'anziana donna, posata la pistola nella cintola, è scappato scendendo dalla banchina e continuando la sua corsa fra i binari, lungo la ferrovia in direzione della stazione Serenissima, verso est. Una volta uscito dai binari, ha gettato la pistola per terra e poi ha continuato la sua corsa all'interno di un parco fino a quando non è stato fermato in una via secondaria della zona: si tratta di un uomo di 30 anni di Albano Laziale, comune dei Castelli Romani.

La denuncia e l'arresto

Denunciato dalla donna anziana a cui aveva rubato la borsa, il 30enne forse aveva già portato a termine altre rapine nella zona o in altri quartieri. Portato al commissariato di Torpignattara, non ha ancora confessato. Accusato di tentata rapina e porto abusivo di armi, è stato giudicato con rito per direttissima a piazzale Clodio: il suo arresto è stato convalidato.