roma
video suggerito
video suggerito

Armando Cusani sindaco di Sperlonga condannato a 6 anni per corruzione: abusi edilizi sull’hotel di famiglia

Il sindaco di Sperlonga Armando Cusani è stato condannato a sei anni di carcere per corruzione. Non è intervenuto sull’hotel abusivo di famiglia.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessia Rabbai
0 CONDIVISIONI
Armando Cusani
Armando Cusani

Sei anni di reclusione per corruzione è la condanna che la prima Corte d'Assise ha stabilito nei confronti di Armando Cusani sindaco di Sperlonga, in passato presidente della Provincia di Latina. La sentenza è arrivata oggi, martedì 17 marzo, al termine di una lunga camera di consiglio, che ha portato dopo nove anni alla condanna in primo grado, Cusani sarà sospeso dall'incarico di sindaco, come prevede la legge Severino. La vicenda giudiziaria riguarda l'Hotel Grotte di Tiberio, un albergo abusivo di famiglia, sul quale Cusani non è intervenuto, nonostante presentasse abusi edilizi. Il reato di turbativa d'asta è stato invece già prescritto.

Tutte le condanne

Cusani è stato arrestato il 16 gennaio del 2017 con altre nove persone. Gli altri imputati sono: i due imprenditori Nicola Volpe e Antonio Avellino condannati rispettivamente a otto e sei anni; l'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sperlonga architetto Isidoro Masi, condannato a sette anni. Condanne che hanno confermato le richieste avanzate in sede processuale dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Latina.

L'inchiesta sugli abusi edilizi a Sperlonga

La sentenza di primo grado arriva al termine dell'inchiesta che ha portato all'operazione Tiberio. Un'indagine complessa fatta dai carabinieri e coordinata dalla locale Procura su abusi edilizi dell'Hotel Grotte di Tiberio rispetto ai quali il Comune di Sperlonga non è intervenuto. Stesso discorso vale per i responsabili dell'ufficio tecnico comunale, che hanno tardato le procedure di ripristino dello stato dei luoghi. Contestazioni fatte anche sull'irregolarità rispetto all'aggiudicazione di alcune gare d'appalto, tra le quali quella da 700mila euro del complesso archeologico di Villa Prato a Sperlonga.

Latina
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Femminicidio Ilaria Sula, le deposizioni di Samson: “Colpita al volto, ha urlato poco”
La madre Samson chiede di avvicinarsi alla mamma di Ilaria Sula
La madre di Samson patteggia 2 anni di reclusione
"Ho ripulito con la candeggina per togliere l'odore di sangue"
La migliore amica in aula: "Samson era possessivo, voleva controllarla"
Il padre di Ilaria Sula: "Quando abbiamo saputo che era morta mia moglie è svenuta"
Il papà di Ilaria Sula: "Cerchiamo solo giustizia"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views