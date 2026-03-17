Armando Cusani sindaco di Sperlonga condannato a 6 anni per corruzione: abusi edilizi sull’hotel di famiglia

Il sindaco di Sperlonga Armando Cusani è stato condannato a sei anni di carcere per corruzione. Non è intervenuto sull’hotel abusivo di famiglia.

Armando Cusani

Sei anni di reclusione per corruzione è la condanna che la prima Corte d'Assise ha stabilito nei confronti di Armando Cusani sindaco di Sperlonga, in passato presidente della Provincia di Latina. La sentenza è arrivata oggi, martedì 17 marzo, al termine di una lunga camera di consiglio, che ha portato dopo nove anni alla condanna in primo grado, Cusani sarà sospeso dall'incarico di sindaco, come prevede la legge Severino. La vicenda giudiziaria riguarda l'Hotel Grotte di Tiberio, un albergo abusivo di famiglia, sul quale Cusani non è intervenuto, nonostante presentasse abusi edilizi. Il reato di turbativa d'asta è stato invece già prescritto.

Tutte le condanne

Cusani è stato arrestato il 16 gennaio del 2017 con altre nove persone. Gli altri imputati sono: i due imprenditori Nicola Volpe e Antonio Avellino condannati rispettivamente a otto e sei anni; l'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sperlonga architetto Isidoro Masi, condannato a sette anni. Condanne che hanno confermato le richieste avanzate in sede processuale dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Latina.

L'inchiesta sugli abusi edilizi a Sperlonga

La sentenza di primo grado arriva al termine dell'inchiesta che ha portato all'operazione Tiberio. Un'indagine complessa fatta dai carabinieri e coordinata dalla locale Procura su abusi edilizi dell'Hotel Grotte di Tiberio rispetto ai quali il Comune di Sperlonga non è intervenuto. Stesso discorso vale per i responsabili dell'ufficio tecnico comunale, che hanno tardato le procedure di ripristino dello stato dei luoghi. Contestazioni fatte anche sull'irregolarità rispetto all'aggiudicazione di alcune gare d'appalto, tra le quali quella da 700mila euro del complesso archeologico di Villa Prato a Sperlonga.