Approfitta dell’autobus pieno per abusare di due ragazzine: arrestato un uomo di 31 anni L’uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e adesso si trova in carcere a Regina Coeli. Gli episodi di violenza avvenuti in due occasioni distinte.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di trentuno anni è stato arrestato e portato in carcere a Regina Coeli perché accusato di violenza sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. Le due studentesse lo hanno denunciato ai carabinieri riferendo di essere state molestate sull'autobus in due distinte occasioni. Pare che il 31enne, approfittando del fatto che il bus fosse pieno, si avvicinasse a loro con insistenza tentando di toccarle. Un modus operandi comune a molti uomini, che spesso agiscono sui mezzi pubblici pensando di non farla franca e non essere beccati.

I fatti risalgono alla fine del mese di ottobre. Le due studentesse sono andate dai carabinieri denunciando di essere state molestate in due distinte occasioni a bordo dell'autobus Atac della linea 058 che percorre la tratta da Tor Vergata a Ponte Mammolo. Nelle due denunce le ragazze hanno descritto l'uomo in maniera molto precisa, tanto che le indagini sono state portate a termine in poco tempo.

A condurre le indagini sono stati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca. Una volta individuato il 31enne, è stato chiesto alle due studentesse se era lui l'uomo che le aveva molestate sull'autobus. Entrambe hanno risposto in maniera affermativa di riconoscerlo, sicure che fosse lui.

A quel punto i carabinieri hanno notificato l'ordinanza a carico del 31enne e lo hanno arrestato. Il giudice per le indagini preliminari ne ha convalidato l'arresto. L'uomo è stato portato in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime. Nel caso dovesse andare a processo e fosse ritenuto colpevole rischia una condanna molto severa.