Aperte le Grotte Vaticane: da oggi i fedeli possono visitare la tomba di Papa Ratzinger Da stamattina le Grotte vaticane sono aperte pe ospitare i fedeli che si recano a trovare Papa Ratzinger.

A cura di Alessia Rabbai

La Presse

Le Grotte vaticane sono aperte, per permettere ai fedeli di visitare la tomba di Papa Ratzinger. Ad annunciarlo è stato ieri il Vaticano. Papa Benedetto XV si può andare a trovare da stamattina, domenica 8 gennaio. E in tanti si sono già recati alla Basilica di San Pietro, tra le persone c'è anche chi magari non è riuscito ad andare a porgergli l'ultimo saluto durante la camera ardente alla quale hanno partecipato migliaia di fedeli o i funerali che sono stati celebrati il 5 gennaio scorso da Papa Francesco e adesso non vuole perdere l'occasione. E da stamattina provenienti da Roma, dall'hinterland e da diverse regioni d'Italia, italiani e turisti internazionali, sono in fila per entrare, in attesa del proprio turno. Le Grotte vaticane si trovano sotto la Basilica di San Pietro. In tanti arriveranno in Vaticano con una preghiera per il papa emerito, morto a 95 anni il 31 dicembre 2022.

La tomba di Papa Ratzinger è nelle Grotte vaticane, sotto la Basilica di San Pietro

Papa Ratzinger il cui corpo riposa in una cassa di cipresso è sepolto nelle Grotte vaticane, che si trovano sotto San Pietro, a tre metri di profondità dall'attuale pavimento. Dei locali sotterranei che si estendono dall'altare principale fino alla metà della Basilica. Le Grotte vaticane oltre a Papa Ratzinger ospitano oltre 90 papi che si sono succeduti nella storia della cristianità. Il luogo esatto in cui riposano le spoglie di Papa Ratzingere che i fedeli da stamattina possono visitare è la tomba dove riposava Papa Giovanni Paolo II, spostato dopo la beatificazione del 2011 nella Cappella di San Sebastiano. Sulla lapide è stata impressa un'epigrafe nera con la scritta "Benedictus PP XVI".