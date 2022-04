Aperta un’inchiesta sulla morte dell’assistente di studio Mediaset Piero Sonaglia Sulla morte dell’assistente di studio Mediaset Piero Sonaglia la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause del decesso. L’ipotesi è che lo abbia ucciso un malore o un trauma a seguito di uno scontro con un altro calciatore.

A cura di Alessia Rabbai

Piero Sonaglia

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Piero Sonaglia, l'assistente Mediaset deceduto a 51 anni al termine di una partita di calcetto sul campo di via Amenduni a Ostia la sera del primo aprile scorso. Sulla vicenda sono stati disposti gli accertamenti necessari per far luce su quanto accaduto. Secondo il medico l'ipotesi è che ad ucciderlo sia stato un infarto, oppure un possibile trauma subito nello scontro con un altro giocatore sul campo. Sulla salma è stata disposta l'autopsia, che verrà eseguita all'istituto di Medicina legale dell'Università di Tor Vergata. I risultati degli esami autoptici aiuteranno gli inquirenti a far luce sulle cause esatte del decesso.

Piero Sonaglia morto dopo una partita di calcetto

La sera in cui Piero Sonaglia è morto aveva partecipato ad una partita di calcetto ad Ostia con suo figlio venticinquenne. Un'occasione per trascorrere del tempo insieme all'insegna dello sport e del divertimento, che è culminata in tragedia. Piero improvvisamente si è accasciato a terra ed è morto. A nulla è purtroppo servito il tentativo del personale sanitario di rianimarlo.

Il ricordo di Piero Sonaglia

La notizia della scomparsa di Pietro Sonaglia è stata annunciata dal regista Roberto Cenci su Instagram, si è diffusa in breve tempo e ha profondamente scosso il mondo dello spettacolo. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da parte di presentatori, attori e cantanti, che lo ricordano affettuosamente. Piero era molto conosciuto e stimato da tutti nella realtà televisiva e dai telespettatori. Era infatti da vent'anni in Mediaset, assistente di studio in particolare dei programmi prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi, tra i quali ‘Uomini e Donne' e ‘Tu si que vales'. La sua presenza in tv risale tuttavia ai tempi de ‘La Corrida', quando aveva 21 anni.