Anziano trovato morto dalla badante a Spinaceto: ucciso da un proiettile, indagini in corso L'ipotesi più probabile è che l'uomo, un 74enne, abbia deciso volontariamente di togliersi la vita. Le indagini però proseguono in modo da accertare nei minimi dettagli la dinamica di quanto accaduto.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Spinaceto. Il corpo è stato rinvenuto dalla badante, che da mesi assisteva l'anziano, e che in un primo momento ha pensato a una morte naturale. La donna ha quindi chiamato il 118, chiedendo l'intervento dei soccorritori: sono stati proprio gli operatori sanitari, una volta esaminato il corpo, ad accorgersi che a ucciderlo era stato in realtà un proiettile. Accanto al corpo, infatti, è stata rinvenuta una pistola, che sembra appartenesse proprio al 74enne.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica e quelli del commissariato di Spinaceto, che hanno proceduto ai rilievi e all'ascolto delle persone vicine al 74enne per tutta la giornata. Come riportato da Il Messaggero, l'ipotesi più probabile è che l'anziano abbia deciso di togliersi la vita, ma al momento non sono escluse altre possibilità. Gli accertamenti proseguono, in modo da non lasciare nessuna pista al caso. Verifiche sono in corso pure sulle armi trovate in casa: ben sei, tutte però regolarmente detenute dal 74enne.

Da capire se il 74enne soffrisse di qualche malessere o di depressione, e se vi siano motivi che l'hanno spinto a togliersi la vita. Per questo gli agenti hanno ascoltato per diverso tempo soprattutto la badante del 74enne, che passava con lui molto tempo e magari può aver notato qualcosa di strano. In casa non c'erano segni di effrazione, né di colluttazione, non mancava nulla, e la pistola usata era proprio una delle armi in uso al 74enne. Per questo si propende per il gesto volontario e non per un intervento di terze persone.