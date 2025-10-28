Anziano muore dopo sei ore di attesa al pronto soccorso, il figlio: “Lasciato in barella senza assistenza”

Un uomo di 84 anni è morto all’ospedale di Cassino. Al triage gli avevano assegnato il codice giallo, diventato rosso dopo l’aggravarsi delle sue condizioni. Poche ore dopo è morto.

Un uomo di 84 anni è morto all'ospedale di Cassino nella serata di sabato 25 ottobre. Il figlio, sospettando un caso di malasanità, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, chiedendo il sequestro delle cartelle cliniche e l'autopsia sulla salma, in modo da accertare con chiarezza le cause del decesso. Secondo quanto dichiarato dal figlio il padre, un pensionato residente a Roccasecca, sarebbe stato lasciato per ore su una barella del pronto soccorso in codice giallo. Solo dopo ore di insistenza, gli operatori avrebbero passato il codice da giallo a rosso. La sera, a causa di alcune complicazioni, l'uomo è deceduto.

Tutto è cominciato la mattina del 25 ottobre, quando l'84enne ha cominciato ad accusare alcuni dolori toracici molto forti, tanto da perdere i sensi. A chiamare l'ambulanza è stata la moglie, che ha chiesto l'intervento immediato dei soccorritori. L'uomo è stato portato all'ospedale di Cassino dove è stato classificato come codice giallo in seguito al triage. Ma stava molto male e il figlio, vedendolo in quello stato, ha chiesto varie volte di visitarlo. Verso le 17 gli operatori hanno dichiarato il codice rosso, e intorno alle 19 è stato comunicato il decesso dell'uomo.

Sospettando un caso di malasanità, il figlio dell'uomo ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. La salma sarà sottoposta, come da prassi, ad autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre le cartelle cliniche saranno sequestrate per ulteriori accertamenti. Al momento non ci sono persone iscritte sul registro degli indagati. Una volta terminati gli accertamenti sul corpo, la salma sarà restituita ai familiari, che vogliono sapere se il loro caro si sarebbe potuto salvare.