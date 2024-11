Anziano disperso per ore e ritrovato: era rimasto intrappolato in una pozza di fango

video suggerito

A cura di Enrico Tata

È rimasto intrappolato per ore in una pozza di fango cretosa da cui non riusciva ad uscire in alcun modo. I parenti hanno dato l'allarme, non rivedendolo rientrare in casa, e così sono cominciate le ricerche. In tarda notte l'uomo, un 80enne, è stato ritrovato.

Le ricerche durate diverse ore

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno concentrato le ricerche in zona terme di Traiano alta a Civitavecchia, dopo aver individuato l'automobile dell'anziano. Con l'aiuto del Gps e utilizzando tecniche di topografia applicata al soccorso, hanno perlustrato ogni sentiero della zona e dopo ore di ricerche hanno raggiunto l'uomo in zona Zampa d'Agnello, poco dopo il ponte dell'autostrada.

L'anziano era rimasto intrappolato in una pozza di fango

L'anziano era rimasto intrappolato in una pozza di fango cretoso, da cui non riusciva a liberarsi nonostante i suoi sforzi. Con l'aiuto di un mezzo 4×4 i pompieri hanno raggiunto l'80enne e lo hanno liberato dalla morsa della creta. Affidato alle cure personale sanitario del 118, per fortuna le condizioni di salute dell'anziano sono risultate buone, nonostante lo stato confusionale in cui è stato trovato. Fortunatamente, non ha riportato nessuna ferita grave. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.