Antonio Supino morto in monopattino: a farlo sbandare sarebbe stata una buca Sarebbe stata una buca a far cadere Antonio Supino dal monopattino in via Anapo. Il 63enne è morto in ospedale. Ancora da chiarire il quadro dell’incidente.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (La Presse)

I vigili urbani in una relazione a seguito di un sopralluogo svolto insieme alla Scinetifica hanno messo nero su bianco che nel tratto di via Anapo dove Antonio Supino è morto cadendo dal suo monopattino era presente una buca. Come riporta Il Corriere della Sera si tratterebbe di un cratere profondo otto centimetri, che sarebbe stato rattoppato con l'asfalto poco dopo l'incidente, ma che c'era. L'ipotesi sul sinistro, rispetto al quale ha perso la vita il sessantatreenne e sul quale indagano sia gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli che del Commissariato Vescovio, è che a fargli perdere il controllo del monopattino fino a cadere sia stata proprio quella buca. Ed è d'accordo anche la famiglia della vittima. Le indagini sono in corso. Sulla sua morte sono ancora diversi i punti da chiarire, come ad esempio, che fine abbiano fatto il suo telefonino, il monopattino e la sua auto. Si pensa che qualcuno possa averli rubati, magari approfittando del suo stato subito dopo l'incidente.

L'incidente in monopattino nel quale è morto Antonio Supino

I fatti che hanno portato alla scomparsa del sessantatreenne risalgono all'alba del 9 novembre scorso e sono avvenuti nel quartiere Trieste. Quella mattina come suo solito Supino stava consegnando i giornali. Sulla dinamica ancora non ci sono certezze, è stato trovato a terra. Una testimone ha poi raccontato di aver visto accanto al corpo il monopattino, che però non è stato ritrovato. Soccorso dai paramedici in ambulanza, è deceduto poco dopo al Policlinico Umberto I. Che a provocare la caduta del sessantatreenne sia stato il manto stradale sconnesso è possibile. Ancora senza risposta vari interrogativi, come che fine abbia fatto il monopattino e l'auto dell'uomo. Resta ancora da chiarire il quadro dell'accaduto, se sia stata coinvolto anche un altro veicolo, che poi si è dato alla fuga.