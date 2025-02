Annuncia di volersi suicidare sui social: gli amici lo tengono al pc e avvertono i carabinieri

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 55 anni è stato salvato dagli amici che, da un messaggio pubblicato sui social, hanno capito che aveva intenzione di togliersi la vita. Lo hanno così trattenuto al computer in attesa che arrivassero i carabinieri, allertati sul momento. Quando i militari sono arrivati, sono riusciti a farsi aprire la porta dell'abitazione: lo hanno trovato al pc, in stato confusionale, circondato da medicinali. Immediatamente soccorso, è stato ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita.

I fatti, riportati da Il Messaggero, sono accaduti due giorni fa a Ferentino, in provincia di Frosinone. L'uomo, un 55enne molto noto nella zona, aveva scritto un messaggio sulla sua bacheca Facebook che aveva fatto preoccupare diversi amici. Implicitamente aveva fatto capire che era stanco di vivere e preferiva farla finita: le sue parole non lasciavano presagire nulla di buono, ma fortunatamente sono state lette da diverse persone che non sono rimaste indifferenti a ciò che si sono trovate davanti. Preoccupati, i suoi amici hanno allertato il 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Nel frattempo, per guadagnare tempo, lo hanno tenuto al computer, continuando a parlarci con diverse scuse. Fino a che non sono arrivati i militari, in tempo per aiutarlo e farlo soccorrere dal 118.

Fortunatamente i militari, dopo averci parlato, sono riusciti a farsi aprire la porta. L'intervento è stato provvidenziale dato che il 55enne aveva già preso diversi medicinali e avrebbe potuto assumerne altri per portare a termine la sua volontà di farla finita. Portato in ospedale, è stato preso in carico dai medici che si sono occupati di lui.