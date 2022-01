Anguillara, trovato il cadavere carbonizzato di un uomo in un campo I carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia indagano sul ritrovamento del cadavere parzialmente carbonizzato di un uomo in un campo su via Braccianese Claudia ad Anguillara Sabazia.

A cura di Alessia Rabbai

Via Braccianese Claudia altezza Anguillara Sabazia (Screen da Google Maps)

Il cadavere di un uomo è stato trovato lungo via Braccianese Claudia ad Anguillara Sabazia. Il rinvenimento risale alla mattinata di ieri, sabato 22 gennaio, ed è avvenuto nel territorio della provincia a Nord di Roma. Da quanto si apprende il corpo, che da un primo esame è emerso che dovrebbe appartenere ad un cittadino africano di cui non è stato possibile risalire all'identità, era parzialmente carbonizzato. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, segnalandone la presenza e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Il cadavere era all'interno di un campo incolto

Il cadavere giaceva all'interno di un terreno incolto. Sul posto per i rilievi scientifici hanno lavorato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricosturire l'accaduto coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia. Durante le operazioni dei militari l'area circostante al ritrovamento del cadavere è stata temporaneamente transennata, per impedire l'avvicinamento di curiosi. I carabinieri hanno cercato all'interno del terreno nel quale è stato trovato delle tracce che potessero aiutarli a capire come l'uomo sia arrivato il quel posto.

Non si esclude l'omicidio

Presente sul luogo del ritrovamento del cavadere ad Anguillara Sabazia anche il medico legale e il pubblico ministero del Tribunale di Civitavecchia, che hanno effettuto i primi accertementi, ma non hanno riscontrato cause visibili del decesso. Successivamente la salma è stata trasferita all'obitorio del Verano, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa dell'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause che hanno provocato il decesso. Al momento si indaga a 360 gradi per ricostruire il quadro della vicenda e non si esclude alcuna ipotesi, incluso l'omicidio.